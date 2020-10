Educação Infantil

Tranquilidade para os pais e desenvolvimento para os filhos.

No Colégio Sesi da Indústria a Educação Infantil é feita para que os primeiros contatos do seu filho com o ambiente escolar despertem nele o encantamento pelo processo de descobrir e aprender. Ensino de qualidade e preço acessível para você sentir tranquilidade enquanto ele recebe carinho e cuidados que auxiliam na construção da autonomia e da base para a aprendizagem.